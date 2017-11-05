Трамп намерен встретиться с Путиным в рамках своего турне по странам Азии

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках своего турне по странам Азии. Как сообщает Bloomberg, об этом Трамп сказал на борту самолета, летевшего из Гонолулу в Токио.

"Я думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да", - отметил Трамп.

"Мы хотим помощи Путина в вопросе Северной Кореи, и мы будем встречаться со многими различными лидерами", - добавил президент США.

Ожидается, что встреча состоится на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Это будет вторая встреча президентов США и РФ.

На сайте Белого дома сообщается, что 5 ноября Трамп начнет визит в Японию, 7 ноября прибудет в Южную Корею, а 8 ноября - в Китай.

Во Вьетнам президент США приедет 10 ноября, затем на Филиппины - 12 ноября.

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Как сообщал УНИАН, первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп на встрече с Путиным поднял тему вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, но российский лидер отбросил такую возможность.