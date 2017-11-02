В США идентифицировали причастных к вмешательству в выборы президента чиновников РФ – WSJ

Прокуроры США рассматривают возможность оглашения обвинения российским чиновникам из-за вмешательства в президентскую избирательную кампанию в прошлом году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с расследованием людей.

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Департамент юстиции США идентифицировал более 8 членов российского правительства, причастных к взлому серверов Национального комитета Демократической партии и похищению конфиденциальной информации, ставшей доступной широкой общественности во время президентских выборов в США в 2016 году.

Отмечается, что прокуроры и агенты собрали доказательства с целью обвинения российских должностных лиц и в следующем году могут возбудить дело.

В то же время обсуждение по этому делу находится на ранней стадии.