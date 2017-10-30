Вмешательство России в выборы в США: экс-советник Трампа признался в даче ложных показаний

Экс-советник штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Пападопулос станет третьим советником избирательной кампании Трампа, которому грозят обвинения по делу о вмешательстве РФ в выборы.

Так, Пападопулос солгал о своем контактировании с неназванным иностранным «профессором» относительно переписки тогдашнего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Он заявлял, что иностранный профессор сообщил ему "о тысячах электронных писем Клинтон". Пападопулос утверждал, что такие контакты произошли прежде чем он присоединился к кампании Трампа.

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Однако прокурор сказал, что Пападопулос фактически не встречался с профессором, пока он не присоединился к кампании Трампа.

Как сообщал УНИАН, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

В частности, среди этих обвинений говорится о заговоре против Соединенных Штатов, сговоре с целью отмывания средств, деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного партнера, а также о предоставлении неправдивой информации, противоречащей закону «О регистрации иностранных агентов».

Значительная часть обвинения связана с деятельностью Манафорта в Украине.