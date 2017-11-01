Первого министра Британии обвинили в сексуальных домогательствах, Тереза Мэй уже отреагировала

Британские политики, в том числе премьер-министр Тереза Мэй, призвали расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в отношении первого министра Дэмиена Грина. Об этом сообщает издание The Guardian.

В сексуальных домогательствах британского министра обвинила 31-летняя активистка тори Кейт Малтби, которая утверждает, что за последние два года были два прецедента домогательств со стороны Грина. По ее словам, сначала во время одной из встреч заместитель Мэй положил ей руку на колено. Спустя год Грин отправил Малтби смс-сообщение с предложением о встрече, написав, что "восхищен тем, как она выглядит в корсете", передает "112 Украина".

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По словам Малтби, она давно знакома с Грином, поскольку он является другом ее родителей. Она обратилась к нему за помощью после того, как приняла решение присоединиться к тори.

Сам Грин это отрицает, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых Грину. Другие британские политики требуют, чтобы действующий первый министр добровольно подал в отставку.

Напомним, недавно британская газета The Sunday Times, интернет-портал Politico и другие СМИ обнародовали заявления женщин о различных сексуальных домогательствах и попытках потрогать их тело со стороны мужчин-европарламентариев.