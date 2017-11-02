Гибель 8 человек в Нью-Йорке: бывшему водителю Uber предъявили обвинение в терроризме

Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипову предъявили обвинение в терроризме, в оказании материальной поддержки террористической организации "Исламское государство", а также в насилии и уничтожении автомобилей.Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким, сообщает телеканал CNN.

Читайте такжеТеракт в Нью-Йорке: подозреваемый планировал нападение в течение нескольких недель

Как сообщает Би-би-си, Саипов появился в инвалидной коляске в федеральном суде Манхэттена, где ему и было предъявлено обвинение. Обвиняемый не просил выпустить его под залог и останется под стражей.

В заявлении прокуратуры говорится, что Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя и признал, что вдохновлялся пропагандой группировки "Исламское государство". По словам следователей, Саипов заявил им, что доволен содеянным и что он выбрал Хэллоуин для нападения, потому что на улицах в этот день должно было быть больше людей.

Сообщается, что до переезда в Патерсон, штат Нью-Джерси Сайфулло Саипов жил в Тампе, штат Флорида. Он прибыл в Америку из Узбекистана в 2010 году и имеет вид на жительство и работу в США. Компания Uber подтвердила, что он работал на нее водителем.

Живущий в Огайо водитель грузовика Миррахмат Муминов, соотечественник Саипова, рассказал агентству Рейтер, что тот увлекся религией после того, как оказался в США, где его поразила свобода вероисповедания, немыслимая в Узбекистане.

Как сообщал УНИАН, вечером 31 октября Саипов за рулем пикапа проехал по велосипедной дорожке в Нью-Йорке около четырех кварталов, сбивая велосипедистов и пешеходов, после чего столкнулся со школьным автобусом. Полицейский выстрелил ему в живот. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс отменить программу Green card.