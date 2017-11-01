Трамп обратится к Конгрессу с требованием отмены визовой программы Green Card

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратится к Конгрессу с требованием отмены визовой программе Green Card.

Как сообщает The New York Times, Трамп призвал Конгресс отменить длительную иммиграционную программу, благодаря которой, по его обвинениям, подозреваемому в совершении теракта на Манхэттене удалось попасть в США.

"Я сегодня начинаю процесс ликвидации программы диверсификационной визовой лотереи", - заявил Трамп.

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"Я собираюсь обратиться к Конгрессу, чтобы немедленно начать работу по устранению этой программы", - подчеркнул президент США.

Также он заявил, что рассмотрит возможность отправки арестованного подозреваемого в совершении террористического нападения в Нью-Йорке в американскую тюрьму в заливе Гуантанамо на Кубе.

Издание отмечает, что еще ни один арестованный на территории США не был отправлен в Гуантанамо, а также ни один задержанный за границей не был доставлен в эту тюрьму с 2008 года. Также отмечается, что перевод подозреваемого из Нью-Йорка в Гуантанамо может поднять ряд конституционных и юридических вопросов.

Кроме того, президент США пообещал ужесточить судебные приговоры против террористов, но не уточнил каким образом.

Как сообщал УНИАН, 31 октября мужчина за рулем арендованного пикапа выехал на велосипедную дорожку на Манхэттене в Нью-Йорке и стал сбивать велосипедистов и пешеходов. Погибли восемь человек: шесть на месте происшествия, двое скончались в больнице. Еще 11 человек получили травмы. По информации СМИ, нападавший - 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов. Его задержали. Украинцев среди погибших нет.