"Лапал" коллегу по съемкам: актера Бена Аффлека обвинили в домогательствах
08:36, 12 октября 2017Общество
840 0
Так, актриса Хилари Бертон заявила, что в 2003 году Аффлек «лапал» ее на съемках шоу TRL.
Иллюстрация REUTERS
Актера Бена Аффлека, который осудил голливудского продюсера Харви Вайнштейна за домогательства к женщинам, самого обвинили в приставаниях. Об этом сообщает The New York Times.
Читайте такжеЭминем в своем ролике на вручении музыкальной премии жестко раскритиковал Трампа (видео)
Так, актриса Хилари Бертон заявила, что в 2003 году Аффлек «лапал» ее на съемках шоу TRL. Она добавила, что до сих пор не забыла инцидент.
«Я повел себя неподобающе по отношению к мисс Бертон и искренне извиняюсь», — написал Аффлек в твиттере.
Ранее Британская киноакадемия приостановила членство американского продюсера Харви Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter