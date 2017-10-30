Исследователи нашли портрет Марии Стюарт: после казни художник нарисовал поверх нее дворянина
Художник не зарисовал изображение полностью - часть черного платья Марии и ее правая рука достались дворянину.
Портрет королевы Марии Стюарт обнаружили на нижних слоях краски под портретом шотландского дворянина Джона Мейтленда. Как сообщает The Independent, найти «спрятанную» картину позволило рентгенографическое исследование, передает Громадське.
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Портрет написан Адрианом Вансоном, придворным портретистом короля Шотландии и будущего правителя Англии Якова I, сына Марии Стюарт, во время ее заключения в Англии. По мнению искусствоведов, художник начал работу над полотном летом 1586 года. Однако осенью того же года Мария Стюарт предстала перед судом. В руки Елизаветы I попали письма Марии, в которых она поддерживала идею заговора против правящей королевы.
В феврале 1587 года Мария Стюарт была казнена. Исследователи считают, что тогда же художник прекратил работу над картиной. По данным рентгенографии, Вансон практически завершил работу над лицом, шеей и головным убором королевы. Очертания тела и рук были закончены только частично. На портрете нет украшений, единственным аксессуаром Марии служит небольшая вуаль.
Создавая портрет Джона Мейтленда в 1589 году, художник не перекрыл нижнее изображение полностью. Часть черного платья Марии стала верхней одеждой дворянина. Практически без изменений осталась и правая рука королевы. По словам реставратора Кэролайн Рей, которая обнаружила нижний портрет, эти особенности объясняют некоторую «неловкость» изображения Мейтленда.
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