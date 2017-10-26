При взрыве на заводе фейерверков в Индонезии погибли 47 человек

В результате взрыва и пожара на заводе по изготовлению фейерверков на западной окраине столицы Индонезии погибли по меньшей мере 47 человек, еще 46 получили ранения.

Предполагается, что количество погибших может вырасти, сообщает Reuters.

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По данным очевидцев, на территории предприятия произошло два взрыва, первый около 10 часов утра по местному времени, второй - примерно через три часа.

Также СМИ отмечают, что предприятие работало всего два месяца. По данным полиции, в момент происшествия на заводе находились 103 работника. 10 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, в сентябре на заводе по производству фейерверков в индийском штате Джаркханд вспыхнул пожар. Восемь человек погибли, 25 получили ранения.