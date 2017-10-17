Сирийская оппозиция полностью отбила Ракку у террористов ИГ

Сирийские демократические силы (вооруженная группировка, действующая при поддержке США) отбила у террористов «Исламского государства» Ракку — город, который долгое время считался столицей ИГ, как сообщает Reuters.

Агентство Reuters сообщает, что сирийские повстанцы 17 октября заняли стадион в Ракке, где оставался последний очаг сопротивления террористов. Наступление на Ракку продолжалось около четырех месяцев.

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«Исламское государство» захватило Ракку в январе 2014 года в ходе наступления, в результате которого террористы взяли под свой контроль значительную часть Сирии и Ирака.

В 2016–2017 годах ИГ потеряло почти все эти территории в результате операций сирийской правительственной армии, действующей при поддержке России, а также сирийской оппозиции и армии Ирака, которые воюют при поддержке международной коалиции во главе с США. В июле 2017 года «Исламское государство» выбили из Мосула — крупнейшего города, который террористы контролировали в Ираке.