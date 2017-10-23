На фоне событий в Каталонии в двух богатейших регионах Италии проголосовали за автономию

Руководители самых богатых северных регионов Италии Венето и Ломбардии в воскресенье заявили о победе на референдумах относительно получения статуса автономии, которые состоялись на фоне усиления сепаратистских стремлений испанской Каталонии.

Как сообщает Associated Press, в этих регионах, где имеет сильное влияние правопопулистская партия Лига Севера, хотят оставлять на местах больше налоговых поступлений и иметь автономию в сферах политики, в вопросе иммиграции, безопасности, образования и окружающей среды.

Оба лидера регионов заявили, что встретятся с региональными советами для окончательного согласования своих просьб перед поездкой в Рим на встречу с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

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В отличие от Каталонии, на референдумах не ставили вопрос независимости и они принимаются конституционным судом Италии. Тем не менее, автономия – это мощная угроза власти Рима. Вместе Венето и Ломбардия составляют 30 процентов ВВП Италии и почти четверть избирателей страны.

Президент Ломбардии Роберто Марони заявил, что 95% жителей региона проголосовали за автономию, явка избирателей составила более 40% из 8 миллионов избирателей. В Венето 98% избирателей проголосовали за расширение прав самоуправления региона при явке 60%.

Демократическая партия, которая возглавляет национальное правительство в Риме, критиковала референдумы, отмечая, что голоса не носят юридической силы, не являются необходимыми для проведения переговоров об автономии и лишь тратят время и ресурсы.