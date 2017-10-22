В Гонконге мужчина столкнул уборщицу на рельсы и ушел (видео)

17:03, 22 октября 2017
Мир
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Женщина получила травму лица и была госпитализирована.

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В Гонконге арестовали мужчину, который столкнул на железнодорожные пути уборщицу. Об этом сообщает Xinhua.

К счастью, в это время не проходил ни один поезд. Пострадавшей помогли подняться на платформу. Она получила травму лица и была госпитализирована.

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В полиции сообщили, что в преступлении подозревается 56-летний мужчина. Что побудило его толкнуть женщину с платформы, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Киеве попал под поезд метро и погиб 33-летний мужчина.

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Теги: #женищину столкнули на рельсы