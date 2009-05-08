Спикеру парламента Грузии двух часов не хватило, чтобы переубедить оппозицию

Представителям грузинской оппозиции на встрече с председателем парламента Давидом Бакрадзе в пятницу не удалось добиться договоренности о встрече с президентом, а председателю высшего законодательного органа - убедить оппонентов начать диалог по широкому кругу вопросов, включая свободу СМИ и продолжение реформ в различных сферах, как было заявлено ранее. Стороны взяли тайм-аут, передает агентство "Новости-Грузия".

Бакрадзе сообщил, что "принципиально президент готов к встрече". "Но встреча должна быть продуктивной и служить спаду эмоций, а не эскалации”. Пока неизвестно время продолжения переговоров.

Встреча спикера с делегатами от оппозиции, требующей отставки президента и добивающейся встречи с главой государства, чтобы обсудить механизм смены власти, проходила в отеле Шератон-Метехи-Палас. Несмотря на предложение оппозиции создать условия для проведения встречи в парламенте, рядом с которым уже месяц идут акции оппозиции, представители руководства страны решили встречаться с оппонентами на нейтральной территории. Переговоры продолжались около двух часов и стали первой встречей представителей оппозиции с представителями команды президента с момента начала акций оппозиции месяц назад.

На 9 мая, когда исполнится ровно месяц со дня начала акций протеста, оппозиция запланировала масштабный митинг у здания парламента. Президент Грузии Михаил Саакашвили пока не комментировал последние события. Ранее он неоднократно давал понять, что не собирается уходить в отставку. Накануне оппозиция дала главе государства три дня на то, чтобы встретиться и обсудить необходимые меры для подготовки внеочередных выборов, в противном случае обещая начать блокирование центральных магистралей по стране.

РИА новости