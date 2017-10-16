ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи

ЕС ввел новые санкции о Северной Корее. Соответствующее решение принял Совет Европейского союза. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза.

В документе говорится о запрете импорта или покупки нефтепродуктов с КНДР. Запрещается поставка, продажа или передача сырой нефти в КНДР.

«Запрещается прямая или косвенная поставка, продажа или передача всех очищенных нефтепродуктов в КНДР гражданами государств-членов через или из территории государств-членов или с использованием судов с флагом или воздушных судов государств-членов, независимо от того, это очищенные нефтепродукты происходящие из территории этих государств-членов», - говорится в документе.

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Также документ запрещает:

- приобретение, поддержание или расширение участия в любых субъектах КНДР или в КНДР или субъектах КНДР за пределами КНДР, в том числе полное приобретение таких юридических лиц и приобретение акций или других ценных бумаг, имеющих частичную, или в деятельности или активах в КНДР;

- предоставление какого-либо финансирования или финансовой помощи субъектам хозяйствования в КНДР или подразделениям КНДР или подразделениям КНДР за пределами КНДР или для документированной цели финансирования таких учреждений в КНДР;

открытие, обслуживания и эксплуатации всех совместных предприятий или кооперативов, новых и существующих, гражданами государств-членов или на их территориях с субъектами КНДР или частными лицами, независимо от того, действуют они от имени правительства КНДР;

предоставление инвестиционных услуг.

Как сообщал УНИАН ранее, президент России Владимир Путин спустя год после принятия соответствующие резолюции ООН подписал указ о введении ограничений против Северной Кореи в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, санкции вводятся на выполнение резолюции 2321 Совета Безопасности ООН от 30 ноября 2016 года. "Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами и группами лиц, представляющих КНДР", - говорится в тексте указа.