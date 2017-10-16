Запуск ракеты по зрителям на учениях "Запад-2017": после посадки вертолет случайно ударил по складу- росСМИ

Во время российско-белорусских учений «Запад-2017» вертолет Ка-52, совершив выстрел в сторону зрителей, после посадки частично разрушил складское помещение на аэродроме "Пушкин". Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники.

После полета, во время которого Ка-52 дал залп в сторону зрителей, произошел еще один непроизвольный выстрел. Второй инцидент произошел уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу.

Провести послеполетный техосмотр прибыли два технических специалиста. Первый проверял вертолет на предмет повреждений, второй занимался техническим обслуживанием вооружения. Один из техников при осмотре забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска пушки.

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В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение. Второй выстрел произошел не неуправляемой авиационной ракетой, как в первый раз, а 30-миллиметровым снарядом. Из-за выстрела одна стена склада была частично разрушена, никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, во время белорусско-российских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Источники предполагают, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за неполадок.