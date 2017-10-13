В сети появилось последнее шоу с лидером Linkin Park и первый после его смерти снимок репетиции группы (фото, видео)

Группа Linkin Park опубликовала в фейсбуке запись последнего шоу с участием своего фронтмена Честера Беннингтона. Выпуск Carpool Karaoke набрал к настоящему времени почти 5 млн просмотров.

Ролик был снят за шесть дней до самоубийства музыканта. Беннингтон скончался 20 июля 2017 года.

В «автомобильном караоке» фронтмен Linkin Park и другие участники группы беседуют и шутят с ведущим, актером Кеном Жонгом, а также исполняют свои и чужие хиты.

Видео опубликовано с разрешения родственников Беннингтона и его коллег по Linkin Park.

Кроме того, Linkin Park вернулся к репетициям. Через четыре месяца после самоубийства фронтмена. Первое фото с репетиции появилось в Instagram.

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Концерт в память покойного Беннингтона запланирован на 27 октября в Голливуде. В шоу примут участие не только Linkin Park, но и группы Blink 182, Bring Me The Horizon и другие.