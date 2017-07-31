"У нас была сказочная жизнь": вдова лидера Linkin Park Беннингтона прокомментировала самоубийство мужа

Вдова фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда впервые обратилась к поклонникам музыканта. На странице в Twitter женщина написала открытое письмо, в котором рассказала, как чувствует себя после потери любимого.

"Неделю назад я потеряла свою вторую половинку, а мои дети потеряли своего героя - своего папу. У нас была сказочная жизнь, и теперь она превратилась в какую-то ужасную шекспировскую трагедию. Как мне быть дальше? Как мне собрать мою разбитую душу? Единственный ответ, который я знаю, это воспитывать наших детей в любви, которая у меня осталась", - написала Талинда.

Вдова Беннинтона также обратилась к фанам музыканта. Она написала, что ее семья испытывает любовь и боль сторонников Честера.

"Я хочу, чтобы сообщество и сторонники по всему миру знали, что мы чувствуем вашу любовь. Мы также чувствуем вашу потерю. Мои дети в таком раннем возрасте потеряли отца. И я знаю, что все вы поможете сохранить память о нем", - сказала Талінда.

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Женщина также отметила, что ее муж был "яркой, любящей душой с ангельским голосом".

"И теперь он без боли поет свои песни во всех наших сердцах. Пусть Бог благословит нас всех и поможет нам обратиться друг к другу, когда мы чувствуем боль", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Честера Беннингтона обнаружили мертвым в частной резиденции в Пало-Вердес в Лос-Анджелесе. Известно, что артист в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.