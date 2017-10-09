В Москве и Ростове пылают торговые центры: есть пострадавшие (видео)
11:37, 09 октября 2017Мир
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Несколько посетителей торгового центра пострадали, но сколько именно - пока неизвестно.
В Ростове-на-Дону огонь охватил крупнейший в регионе рынок / Скриншот ТСН
В Москве и Ростове-на-Дону возникли масштабные пожары на территории торговых центров.
Как говорится в сюжете ТСН, из комплекса на окраинах российской столицы эвакуировали около трех тысяч человек. Сообщают, что несколько посетителей пострадали, но сколько именно - не уточняют.
После возгорания в торговом центре обрушилась крыша. Сейчас пожар локализовали, но потушить полностью пока не смогли.
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В Ростове-на-Дону огонь охватил крупнейший в регионе рынок. Пожар полыхает на территории площадью более 6 квадратных километров. По словам свидетелей, удалось спасти только незначительную часть товара.
Масштабные пожары охватили торговые центры в Москве и Ростове-на-Дону
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