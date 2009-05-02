Япония поставила рекорд по падению продаж автомобилей

Продажи новых автомобилей, за исключением малолитражных, упали в Японии в апреле на 28,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 166 тысяч, что стало рекордно низким показателем для апреля за всю историю ведения подобной статистики с 1968 года, сообщает РИА новости со ссылкой на данные Ассоциации автодилеров Японии. Среди японских автопроизводителей рост продаж в 4% наблюдается только у Honda, начавшей с февраля продажи нового относительно недорогого гибридного автомобиля. У остальных производителей, включая Toyota и Nissan, продажи в апреле упали почти на треть. Вступившие с апреля в силу налоговые льготы при покупке экологически чистого автомобиля способствуют хорошим тенденциям продаж гибридных автомобилей. "Это внушает надежду на то, что с мая продажи новых автомобилей в стране начнут восстанавливаться под влиянием стремления различных автопроизводителей продвинуть на рынок новые экологичные модели", - считают эксперты Ассоциации.