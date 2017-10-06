Стрелок из Лас-Вегаса планировал и другие атаки - СМИ

Следователи полагают, что 64-летний Стивен Пэддок, застреливший 58 человек на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, мог планировать и другие атаки. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, в августе этого года мужчина снял комнату в чикагском отеле, окна которой выходили на сцену музыкального фестиваля Lollapalooza, а в конце сентября он же арендовал номер в одном из районов Лас-Вегаса — также с видом на сцену другого фестиваля.

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Источник также рассказал агентству, что следователи подозревают Пэддока в намерении подорвать автомобиль. Других деталей не сообщается.

Ранее полиция сообщила, что у стрелка из Лас-Вегаса нашли 47 единиц оружия.

В ночь на 2 октября Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.