ФБР не считает стрельбу в Лас-Вегасе терактом

Федеральная служба безопасности на данный момент не располагает доказательствами того, что стрельба в Лас-Вегасе была терактом. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на заявление специального агента ФБР Аарона Рауза.

По его словам, у следственных органов пока нет оснований считать трагедию в развлекательном комплексе в Лас-Вегасе террористической атакой.

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Также сообщается, что подруга стрелка Стивена Паддока, представлявшая интерес для следствия, была отпущена после допроса.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову. Как выяснилось, свой арсенал оружия убийца собирал на протяжении 20 лет.