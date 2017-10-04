Мэттис призвал Вашингтон соблюдать соглашение с Ираном

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не должен выходить из ядерной сделки с Ираном 2015 года, если не будет доказано, что ее не выполняет Тегеран или ее выполнение противоречит национальным интересам США, как пишет "Радио свобода".

На слушании в Сенате США министр утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что оставаться стороной соглашения отвечает национальным интересам США.

«Если мы можем подтвердить, что Иран соблюдает соглашение, если мы можем определить, что оно лучше всего отвечает нашим интересам, мы, очевидно же, должны остаться стороной соглашения», – добавил Мэттис.

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При этом он подчеркнул: «Я считаю, что сейчас, когда свидетельства противоположного отсутствуют, президент должен подумать о том, чтобы не выходить из сделки».

Слова руководителя Пентагона о необходимости соблюдения ядерной сделки с Ираном резко противоречат позиции президента США Дональда Трампа, который остро критикует соглашение и уже несколько раз угрожал, что США могут выйти из этой многосторонней договоренности, которую также подписали Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия.

Согласно действующему законодательству США, к 16 октября администрация США должна в очередной раз подтвердить Конгрессу, что Иран соблюдает соглашение, если же этого не произойдет, у Конгресса будет 60 дней на то, чтобы решить, возобновлять санкции против Ирана, которые сейчас остановлены благодаря ядерной сделке.

Администрация Трампа за время его пребывания на президентском посту уже дважды подтверждала такое соответствие, но президент намекал, что в этот раз может не сделать этого, обвиняя Иран в нарушении не самой сделки, а, мол, ее «духа». Под этим Вашингтон понимает продолжение ракетной программы Тегерана, запрет на которую Совет безопасности ООН снял после заключения ядерного соглашения. США накладывают на Иран все новые собственные санкции из-за этой программы.