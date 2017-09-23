Иран испытал баллистическую ракету (видео)
Дальностью полета ракеты - 2 тыс. км, она способна нести несколько боеголовок.
В Иране провели успешное испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr, сообщает PressTV.
Отмечается, что дальностью полета ракеты - 2 тыс. км, она способна нести несколько боеголовок.
Президент Ирана Хасан Роухани в среду, 20 сентября, призвал президента США Дональда Трампа извиниться за слова об Иране и ядерном соглашении.
По мнению Роухани, "абсурдные и полные ненависти" заявления Трампа перед членами Генассамблеи ООН навредили ядерной сделке, подписанной в 2015 году.
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Накануне, говоря о ядерной сделке с Ираном, президент США отметил, что его страна не может "придерживаться соглашения, если она предоставляет прикрытие для развития ядерной программы".
Однако Роухани, со своей стороны, исключил новые переговоры по ядерной сделке с администрацией президента Трампа, поскольку, по его мнению, "разговор с таким правительством был бы пустой тратой времени".
Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе заявлял, что ядерное соглашение готовили на протяжении более двух лет в переговорах над каждым словом и каждым отдельным предложением".