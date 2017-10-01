Снял со стены и вышел незамеченным: во Франции за день до аукциона вор украл картину Ренуара

Во Франции за день о проведении аукциона украли известную картину художника Пьера Огюста Ренуара «Портрет молодой блондинки», пишет Franceinfo.

Картина была украдена из аукционного дома в городе Сен-Жермен-ан-Ле, где должна была быть выставлена на торги в воскресенье, 1 октября.

Издание пишет, что вор просто снял картину со стены и незамеченным покинул здание, когда ее выставили для обозрения до аукциона.

Полотно оценивают в 25-30 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН ранее, во Франции нашли изображение обнаженной женщины, которое по предположениям экспертов, может быть эскизом "Мона Лиза" художника Леонардо да Винчи. Отмечается, что изображение выполнено с помощью угля и известное как «Мона Ванна» считалось работой другого художника, однако, после проведения экспертиз, появились предположения, что автором является именно да Винчи.