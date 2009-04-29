В Париже похищены личные фотографии супруги Саркози

В Париже неизвестные похитили ноутбук, на котором хранились личные фотографии супруги Президента Франции Карлы БРУНИ.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Sky News.

По словам полиции, снимки интимного характера были сделаны во время ее романа с Рафаэлем ЭНТОВЕНОМ (Raphael Enthoven), от которого она в 2001 году родила сына Орельяна (Aurelien).

Как сообщает AFP, в квартиру брата Р.ЭНТОВЕНА Жюльена, в которой находился ноутбук, злоумышленники проникли, разбив окно. Помимо компьютера они украли видеокамеру, на которой также хранились личные фотографии и видеозаписи К.БРУНИ.

Комментируя инцидент, полиция выразила опасения, что злоумышленники могут попытаться продать фотографии или разместить их в интернете с целью поставить в неловкое положение Президента Франции Николя САРКОЗИ.

Ранее один снимок К.БРУНИ в обнаженном виде уже стал без ее ведома достоянием общественности. В 2008 году, накануне визита Н.САРКОЗИ в Великобританию, его опубликовали британские таблоиды. Фотографию газетам передала пресс-служба аукционного дома Christie`s, который планировал выставить ее на торги.