Опубликован рейтинг лучших городов мира

Столицу Австрии Вену назвали самым удобным для проживания и работы городом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фирмой Mercer. Полученные в ходе исследования качества жизни в мире данные были опубликованы на сайте компании 28 апреля. На втором и третьем местах расположились Цюрих (уступивший первое место 2008 года) и Женева. Четвертое место поделили Ванкувер и Окленд.

Среди 39 критериев, определяющих положение в рейтинге Mercer, политическая стабильность, криминальная ситуация, банковский сервис, качество медицинского обслуживания и экстренной помощи, состояние экологии, качество коммунальных, транспортных и бытовых услуг, доступность товаров повседневного спроса (к которым отнесены и автомобили), содержание жилого фонда, возможность заняться спортом и провести свободное время.

В рейтинге городов, лучших по инфраструктуре(электричество, водоснабжение, телекомуникации, общественный транспорт, дороги и аэропорт) впереди Сингапур, за ним Мюнхен, Копенгаген и два японских города: Цукуба и Йокогама.