Трамп внес в Сенат кандидатуру Хантсмана на должность посла в РФ

Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение американского сената кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщает Белый дом.

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Профильный комитет и полная сессия сената рассмотрят кандидатуру Хантсмана в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла США в России. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council.