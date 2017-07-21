Трамп внес в Сенат кандидатуру Хантсмана на должность посла в РФ
05:31, 21 июля 2017Мир
976 0
Профильный комитет сената рассмотрят кандидатуру Хантсмана в ближайшее время.
Джон Хантсман / REUTERS
Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение американского сената кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщает Белый дом.
Читайте такжеПредложенный Трампом кандидат на должность посла США в РФ владеет бизнесом в Украине – СМИ
Профильный комитет и полная сессия сената рассмотрят кандидатуру Хантсмана в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла США в России. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter