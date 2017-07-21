Трамп внес в Сенат кандидатуру Хантсмана на должность посла в РФ

05:31, 21 июля 2017
Мир
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Профильный комитет сената рассмотрят кандидатуру Хантсмана в ближайшее время.

Джон Хантсман / REUTERS

Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение американского сената кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщает Белый дом.

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Профильный комитет и полная сессия сената рассмотрят кандидатуру Хантсмана в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла США в России. Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. Он возглавляет экспертно-аналитический центр Atlantic Council.

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Теги: #посол США в России#Трамп выдвинул Хантсмана послом в России