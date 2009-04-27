Европейский суд признал условия в Стрижавской колонии нечеловеческими

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Ухань против Украины», которое касается условий содержания в Стрижавской исправительной колонии №81 и в межобластной тюремной больнице при Стрижавской исправительной колонии №81.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе.

По информации винницких правозащитников, в своем решении Европейский суд в Страсбурге указал на то, что во время пребывания Ивана УХАНЯ в СИК №81 государством Украина было нарушено в отношении него ст.3 Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (жестокое и нечеловеческое поведение).

Как информирует ВПГ, осужденный И.УХАНЬ в своей жалобе в Евросуд так описал условия в «больнице»: «Там постоянно воняло, лекарств не хватало, использовались просроченные медикаменты, повторно использовались одноразовые шприцы, пациентам не уделялось внимание, а для посещения туалета нужно было записываться в очередь». Когда И.УХАНЬ, который был признан инвалидом, заявил, что из-за нестерпимой боли в спине он не может идти в столовую для приема пищи, начальник колонии отдал распоряжение, чтобы двое других осужденных тянули его туда силой, что и было сделано.

В судебном решении отмечается, что медицинский персонал тюремной больницы считал человека, который был инвалидом второй группы, «симулянтом», а в медицинской документации, которую больница предоставила Европейскому суду по правам человека, было указано, что определенные лекарства были назначены больному, но отсутствовала информация о том, эти ли лекарства в действительности были ему введены.

"Получая от украинских судов уголовное наказание в виде лишения свободы, граждане Украины не являются осужденными к издевательствам, унижениям и отношению как к животным, не обязаны они также обслуживать коррумпированных тюремных начальников с садистскими методами "воспитания спецконтингента", - заявил координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН.

Винницкая правозащитная группа призывает к созданию временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки массовых сообщений о нарушении прав человека и коррупции в учреждениях государственной уголовно-исполнительной службы.

Также ВПГ призывает немедленно освободить председателя Государственного комитета Украины по вопросам исполнения наказаний Василия КОЩИНЦА от занимаемой должности.

Винницкая правозащитная группа заявляет, что готова оказывать бесплатную правовую помощь всем нынешним и бывшим заключенным, которые находятся или находились в СИК №81 и, особенно, в межобластной тюремной больнице при СИК №81.