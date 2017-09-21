37 стран мира нуждаются в срочной продовольственной помощи из-за конфликтов и стихийных бедствий - ООН

Конфликты и экстремальные погодные условия привели в 2017 году к тому, что 37 стран мира нуждаются в срочной международной продовольственной помощи.

Как сообщает Центр новостей ООН, об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) «Прогноз на урожай и ситуация с продовольствием».

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В частности, авторы доклада отмечают, что ураганы в Карибском бассейне и наводнения в Западной Африке обернулись резким сокращением производства продуктов питания в 2017 году и, соответственно, ростом числа людей, которые нуждаются во внешней помощи.

В связи с этим сказано, что из 37 стран, которые испытывают дефицит продовольствия, 28 расположены в Африке. Самая тяжелая ситуация на африканском континенте сложилась в Сомали, Нигерии, Ливии, Кении, Джибути, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Чаде и Южном Судане. В помощи извне нуждаются также жители Ирака, Гаити, Пакистана, Йемена и Сирии.

Также говорится, что в целом глобальное производство зерновых в 2017 году составит 2611 млн тонн. На продовольственную ситуацию в мире положительное влияние окажет богатый урожай зерна в Латинской Америке и в странах на юге Африки.