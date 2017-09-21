Трамп заявил о расширении санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о расширении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих дела с КНДР. Об этом сообщает Reuters.

«Новый документ лишает источников доходов, которые финансируют усилия Северной Кореи по разработке самых смертоносных видов оружия, известных человечеству», — заявил американский лидер.

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Он добавил, что под ограничительные меры попадают продукция текстильной промышленности, рыболовство, информационные технологии и обрабатывающая промышленность Северной Кореи.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. «[Ким Чен Ын] ведет себя и свой режим к самоубийству», — заявил Трамп.

Он настоятельно призывал государства — члены Организации Объединенных Наций вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят враждебное поведение.