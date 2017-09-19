Трамп назвал условие, при котором США будут вынуждены полностью уничтожить Северную Корею

Президент США Дональд Трамп во время генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон "не будет иметь другого выхода, как уничтожить северную Корею», если США будут вынуждены защищать себя или союзников, пишет The Guardian.

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«Если [США] будут вынуждены защитить себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, как полностью уничтожить Северную Корею», - сказал Трамп, добавив, что надеется, что до этого все же не дойдет и режим Ким Чен Ына потерпит поражение.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея предупредила, что усиление санкций и давления лишь ускорит ее ядерную программу.

В своем заявлении Пхеньян назвал новые санкции ООН "самым злостным, неэтичным и бесчеловечным актом вражды".

Тем временем, президенты США и Китая взяли на себя обязательства "максимизировать давление" на севере путем активного выполнения резолюций ООН.