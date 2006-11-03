Грузия собирается ветировать вступление России в ВТО

Грузия намерена использовать право вето на вступление России в ВТО, заявил в прямом эфире радио "Эхо Москвы" министр иностранных дел республики Гела БЕЖУАШВИЛИ.

Ранее грузинские власти отозвали свою подпись под соглашением о вступлении России в ВТО, возобновив переговоры по данному вопросу. Впоследствии юристы признали, что грузинская сторона имеет право на подобный поступок.

Затем Национальный банк Грузии призвал Россию отменить экономические санкции, пригрозив сорвать присоединение РФ к торговой организации. О блокаде Грузии Россия объявила 2 октября. В частности, было приостановлено транспортное и почтовое сообщение с республикой. Российские правоохранительные органы, в свою очередь, начали массовые проверки грузинских граждан, находящихся на территории РФ.

Россия пытается вступить во ВТО с 1994 года. На данный момент соответствующее соглашение не подписано с Грузией, США, Коста-Рикой и Молдовой.