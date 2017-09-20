В Мехико после мощного землетрясения ввели чрезвычайное положение

Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в Мехико из-за землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего во вторник на юге Мексики. Об этом говорится на сайтеправительства республики, передает ТАСС.

Читайте такжеУ берегов Чили произошло землетрясение

"На основе этого объявления власти будут располагать ресурсами для удовлетворения потребностей пострадавшего населения в продовольствии, жилье и здравоохранении", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером, 19 сентября, на юге Мексики. Подземные толчки ощущались в столице страны - Мехико, которая находится в 120 км от эпицентра землетрясения.

Международный аэропорт имени Бенито Хуареса приостановил работу.

Напомним, что самое мощное землетресение в этом регионе произошло 19 сентября 1985 года. Его магнитуда была 8.1 баллов. Тогда в Мехико погибли более 9.5 тысяч человек.