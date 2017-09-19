Трамп поблагодарил Китай и Россию за санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН поблагодарил Китай и Россию за санкции против КНДР, передает «ЕП».

Речь идет о присоединении стран к голосованию о введении соответствующих санкций.

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"КНДР должна понять, что денуклеаризация - единственное приемлемое будущее. Совбез ООН недавно принял сильную резолюцию против Северной Кореи. И я хочу поблагодарить Китай и Россию, за то, что они присоединились на голосовании, чтобы ввести санкции, вместе с другими членами Совета Безопасности ООН", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея предупредила, что ужесточение санкций и давления лишь ускорит ее ядерную программу. В своем заявлении Пхеньян назвал новые санкции ООН "самым злостным, неэтичным и бесчеловечным актом вражды".

Тем временем, президенты США и Китая взяли на себя обязательства "максимизировать давление" на севере путем активного выполнения резолюций ООН.