Трамп поблагодарил Китай и Россию за санкции против КНДР
Благодарность он выразил во время выступления на ГА ООН.
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН поблагодарил Китай и Россию за санкции против КНДР, передает «ЕП».
Речь идет о присоединении стран к голосованию о введении соответствующих санкций.
Читайте такжеТрамп назвал условие, при котором США будут вынуждены полностью уничтожить Северную Корею
"КНДР должна понять, что денуклеаризация - единственное приемлемое будущее. Совбез ООН недавно принял сильную резолюцию против Северной Кореи. И я хочу поблагодарить Китай и Россию, за то, что они присоединились на голосовании, чтобы ввести санкции, вместе с другими членами Совета Безопасности ООН", - заявил Трамп.
Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея предупредила, что ужесточение санкций и давления лишь ускорит ее ядерную программу. В своем заявлении Пхеньян назвал новые санкции ООН "самым злостным, неэтичным и бесчеловечным актом вражды".
Тем временем, президенты США и Китая взяли на себя обязательства "максимизировать давление" на севере путем активного выполнения резолюций ООН.