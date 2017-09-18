Северная Корея предупредила, что санкции лишь ускорят разработку ядерной программы

20:31, 18 сентября 2017
Мир
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Новые санкции ООН Пхеньян назвал "самым злостным, неэтичным и бесчеловечным актом вражды".

Иллюстрация / REUTERS

Северная Корея предупредила, что ужесточение санкций и давления лишь ускорит ее ядерную программу, пишет BBC.

В своем заявлении Пхеньян назвал новые санкции ООН "самым злостным, неэтичным и бесчеловечным актом вражды".

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Тем временем, президенты США и Китая взяли на себя обязательства "максимизировать давление" на севере путем активного выполнения резолюций ООН.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея будет уничтожена, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. "Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если Соединенным Штатам придется защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена", - сказала она.

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