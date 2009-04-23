США готовятся к смерти Фиделя Кастро

США должны быть готовы к окончанию нынешнего режима на Кубе, которому уже полвека, считает госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Этот режим заканчивается, и США должны быть готовы к тому, что режим Кастро кончится", - сказала Клинтон во время выступления на заседании комитета по внешней политике палаты представителей конгресса.

Она сказала, что подготовка к этому включает переговоры с кубинскими властями.

"Наша задача - это свободная независимая демократия, которая даст кубинским гражданам те же права и возможности, которые есть у их родственников, живущих в США", - цитирует РИА "Новости".

Она напомнила, что президент не может лично снять все существующие ограничения в отношении сотрудничества США с Кубой и что для этого необходимо соответствующее решение Конгресса. В связи с этим госсекретарь обратилась к парламентариям с призывом помочь администрации президента в вопросах, связанных с Кубой.

Недавно Белый дом объявил о решении Барака Обамы отменить ограничения на поездки и денежные переводы на Кубу для проживающих в США кубинцев и тех, у кого остались родственники на острове. Кроме того, был снят запрет на деятельность американских телекоммуникационных компаний на Кубе.