Обама подписал указ об ослаблении санкций против Кубы

Президент США Барак Обама в понедельник подписал указ, частично снимающий санкции против Кубы, сообщает AFP. Теперь граждане США, имеющие близких родственников на Кубе, смогут посещать их ежегодно, а не раз в три года, как раньше. Кроме того, во время визитов они смогут тратить там до 179 долларов в день, а денежные переводы в страну можно будет осуществлять более свободно.

По словам Обамы, американские кубинцы являются лучшими "послами свободы", а деньги, которые они привезут, "сделают их родственников менее зависимыми от режима Кастро".

Среди других нововведений - расширенный список предметов, которые можно везти в подарок на Кубу. Теперь в него вошли одежда, средства личной гигиены, семена растений, рыболовные снасти и другие предметы. Также администрация Обамы разрешит теперь американским компаниям предоставлять жителям острова услуги сотовой связи и платного телевещания, причем платить за них смогут родственники в США.

В то же время отправление денежных переводов и посылок кубинцам, занимающим высокие должности в государственных структурах страны, по-прежнему останется под запретом.

В марте частичное снятие санкций против Кубы прошло утверждение в обеих палатах Конгресса США, напоминает Лента.ру. Обама выступал за ослабление санкций еще во время своей предвыборной кампании, так как с приходом к власти Рауля Кастро в стране проводится целый ряд либеральных реформ.