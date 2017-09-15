В ООН заявляют о росте количества людей, страдающих от голода

Количество людей в мире, страдающих от голода, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом выросла. Таковы данные исследования, проведенного тремя структурными подразделениями ООН, Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП). Они указывают, что в прошлом году в мире насчитывалось 815 миллионов людей, которые страдают от дефицита еды. Это составляет 11 процентов населения планеты. Годом ранее таких людей в мире насчитывалось 777 миллионов, пишет DW.

В отчете трех организаций, который был обнародован в пятницу, 15 сентября, указывается, что в прошлом году количество людей, страдающих от голода, выросло впервые за более чем десять последних лет. В 2005 году их было зафиксировано 926 миллионов человек, и в последующие годы эта цифра постоянно уменьшалась. В ООН объясняют резкое обострение проблемы голода в мире военными конфликтами и климатическими изменениями.

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ЮНИСЕФ, ВОЗ и ВПП отмечают, что пока непонятно, является ли этот рост трендом или же временным явлением, однако отмечают, что оно "представляет значительный вызов для обязательств международного сообщества побороть голод до 2030 года".

В абсолютных цифрах больше всего людей, которые страдают от голода, живут в Азии - 520 миллионов. Однако доля таких людей является самой высокой в Африке, где от голода страдают 20 процентов населения или 243 миллиона человек. В Восточной Африке доля людей, страдающих от голода, составляет около 34 процентов.