Юнкер предложил ввести единую должность главы Евросоюза

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предлагает объединить должность президента ЕК с должностью президента Европейского Совета, которую на сегодняшний день занимает Дональд Туск.

Читайте такжеЮнкер заявил о необходимости создания к 2025 году совместной армии ЕвропыКак передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее предложение он озвучил в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время ежегодного выступления «Состояние Союза».

«Больше демократии означает большую эффективность. Европа будет работать лучше, если мы объединим (должности) президента Европейской комиссии и Европейского Совета. Это не против моего хорошего товарища Дональда (Туска), с которым я постоянно работаю вместе в течение последних трех лет. Это не против Дональда или против меня. Европе было бы легче понять, если бы один капитан управлял кораблем», - считает Юнкер.

По его убеждению, единый для Еврокомиссии и Европейского Совета президент будет «лучше отображать истинный характер Европейского Союза как союза государств, так и союза граждан».

Как известно, Юнкер не намерен переизбираться на второй срок на посту президента Европейской комиссии.