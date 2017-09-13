Без ночных клубов, но со странным супермаркетом: туристы рассказали о развлечениях в Пхеньяне (видео)

В столице КНДР – городе Пхеньян есть наиболее привычная для нас, и диковинная для северных корейцев вещь – супермаркет. Как отметил украинский турист Артемий Сурин, люди в магазине себя ведут странно, пишет ТСН.

Как отметил Сурин, в супермаркете он увидел полки с шампанским «Киев», ромом «Баккарди» и виски «Чивас». Однако другой, бывалый путешественник, подметил странные детали в магазине, что наталкивают на мысли о том, что супермаркет только для туристов.

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«Во-первых, туда пускают всех туристов - в сети попадались фотографии. Во-вторых, люди в нем ведут себя странно. На возражения Сурина: что, все триста человек вокруг? - приводит в пример замеченной маму с ребенком, которые катили тележку, доверху набитый воздушными палочками, что вызвало как минимум недоумение», - пишет издание.

При этом, по его словам, в Пхеньяне также нет и ночных клубов.

«Нам сказали, что ночных клубов в Пхеньяне нет. До трех часов ночи приобщались с местными официантками на 47 этаже гостиницы. Спрашиваем, уже когда пошел нормальный разговор, мол, давайте откровенно – что для вас высшее счастье? Самой младшей официантке было 18, самой старшей 30. Они дружно ответили: для нас наибольшая радость видеть, как наш вождь и маршал Ким Чен Ын улыбается. Но он так редко это делает, что мы бы хотели видеть его улыбку еще и еще», - цитирует издание слова туриста Романа.

Как сообщал УНИАН ранее, список самых "негостеприимных" стран мира по версии Passport Index возглавили Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан. У этих государств нет соглашений о безвизовом въезде.