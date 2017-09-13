Названы самые негостеприимные страны мира

Список самых "негостеприимных" стран мира по версии Passport Index возглавили Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан. Как следует из рейтинга портала, у этих государств нет соглашений о безвизовом въезде.

На второй строчке расположилась Ангола, которая предоставляет безвизовый въезд только туристам из Намибии. На третьем месте оказались Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия, которые пускают к себе без виз путешественников из трех стран.

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Украина, разрешающая безвизовый въезд гражданам 96 стран, оказалась на 48-м месте, разделив его с Черногорией и Израилем.

Как сообщал УНИАН, Украина оказалась в 20-ке стран с наихудшим доступом к гуманитарной помощи. Причиной стало установление боевиками своих правил доступа к гумпомощи.