Застрелился фотограф министра обороны России

Погиб главный редактор отдела фото- и видеопродукции агентства «Военинформ» министерства обороны России Леонид Якутин. Как сообщили в ведомстве, «известный военный фотокорреспондент застрелился в минувшую субботу из наградного пистолета».

По некоторым данным, Леонид Якутин оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой уход из жизни тяжелой болезнью и усталостью от лечения.

Леонид Якутин вел фотосъемку официальных мероприятий с участием министров обороны России Игоря Родионова, Игоря Сергеева, Сергея Иванова и Анатолия Сердюкова.

Газета.ру