Застрелился фотограф министра обороны России
12:31, 20 апреля 2009Мир
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Якутин оставил предсмертную записку
Погиб главный редактор отдела фото- и видеопродукции агентства «Военинформ» министерства обороны России Леонид Якутин. Как сообщили в ведомстве, «известный военный фотокорреспондент застрелился в минувшую субботу из наградного пистолета».
По некоторым данным, Леонид Якутин оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой уход из жизни тяжелой болезнью и усталостью от лечения.
Леонид Якутин вел фотосъемку официальных мероприятий с участием министров обороны России Игоря Родионова, Игоря Сергеева, Сергея Иванова и Анатолия Сердюкова.
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