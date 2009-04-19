Женщины-заключенные... полностью уничтожили тюрьму в Тбилиси

В Грузии закрыли женскую колонию, где вчера произошел бунт заключенных.

Об этом сообщила начальник пресс-службы департамента отбывания наказаний Грузии Саломэ МАХАРАДЗЕ, передает Грузия Online.

Находившиеся в женской колонии Тбилиси 100 заключенных были переведены сегодня в Рустави из-за того, что женщины-заключенные полностью уничтожили тюрьму и учреждение пришлось закрыть.

«Решение было принято после 12-часового бунта. Полностью уничтожена инфраструктура учреждения», - заявила С.МАХАРАДЗЕ

Как сообщал УНИАН, женский бунт в колонии начался вчера после того, как президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ помиловал до 400 заключенных, 23 из которых были женщины. Остальные заключенные также потребовали освобождения.

Как сообщил председатель организации «Бывшие политзаключенные за права человек» Нана КАКАБАДЗЕ, причиной бунта является то, что заключенных еще раз обманули и не включили в список помилованных.

Министр по делам пробации, отбывания наказания и юридической помощи Грузии Дмитрий ШАШКИН сообщил, что требования заключенные нереальны. «Невозможно одновременно освободить 700 заключенных. 40 из них отбывают наказание за тяжелые преступления, в частности, за убийство, грабеж и т.д», - сказал он.