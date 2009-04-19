Израиль готовится к удару по Ирану

Израильские военные готовятся к возможному проведению "массированных воздушных ударов" по ядерным объектам Ирана, пишет британская пресса, ссылаясь на источники в командовании Израиля. По словам одного из высокопоставленных израильских военных, "Израиль хочет быть уверенным, что его вооруженные силы смогут нанести удар по Ирану в пределах нескольких дней или даже часов, после того как правительство одобрит операцию".

Армия обороны Израиля "ведет приготовления на всех уровнях" на случай, если поступит приказ атаковать иранские ядерные объекты, указал источник.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, в числе первостепенных целей возможных бомбардировок израильские военные называют центр по обогащению урана в Натанзе, завод по конверсии урана в Исфахане и реактор на тяжелой воде в Араке.

Образцом для Израиля может служить эффективно проведенная операция против Ирака в 1981 г., когда израильские боевые самолеты разбомбили иракский ядерный реактор в Осираке менее чем за 100 секунд.

Между тем возможная операция против Ирана несет значительные риски, поскольку у Тегерана есть возможности для нанесения ответного удара. В частности, это ракеты "Шахаб", дальность которых покрывает территорию еврейского государства, напоминаетРосБизнесКонсалтинг.