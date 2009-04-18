Армения подтвердила участие в учениях НАТО в Грузии

Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии, которые пройдут с 6 мая по 1 июня, сообщает агентство "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны республики, полковника Сейрана Шахсуваряна.

"Состав участников со стороны Армении уже ясен, но он будет обнародован после конференции по планированию учений" - сказал военный.

Многонациональные учения под эгидой НАТО Cooperative Longbow 09/Cooperative Lancer 09 пройдут в Грузии с 6 мая по 1 июня, в них примут участие около 1,3 тысячи военнослужащих из 19 стран альянса и его партнеров. Учения являются военно-штабными и будут проходить без использования оружия и военной техники.