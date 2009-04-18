МИД Грузии: россиянам на нашей территории ничто не угрожает

На территории Грузии «гражданам России никогда ничего не угрожало и не угрожает», говорится в распространенном здесь сегодня заявлении грузинского МИД.

В документе подчеркивается, что «в Грузии российским гражданам никогда ничего не угрожало и не угрожает сейчас, в отличие от России, где в 2006 году российские власти, с нарушениями прав человека, осуществили депортацию граждан Грузии». МИД отмечает, что «именно в связи с этими нарушениями Европейский суд по правам человека рассматривает сейчас иск Грузии против России».

Заявление грузинского внешнеполитического ведомства является реакцией на призыв МИД России к российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию, сообщает ИТАР-ТАСС.