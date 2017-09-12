В центре Барселоны прошла антитеррористическая операция

Полиция Каталонии оцепила в Барселоне район, где расположен знаменитый собор Саграда Фамилия, проводится антитеррористическая операция. Об этом говорится в сообщении поличии в Twitter.

"В рамках антитеррористической операции мы проводим проверки вокруг Саграда Фамилия, мы оцепили район", - сообщила полиция.

Читайте такжеВ Барселоне сотни тысяч людей вышли на марш против терроризма

Полицейские обследовали подозрительный фургон, припаркованный возле собора. Посетителей собора, а также сотрудников и покупателей окрестных магазинов эвакуировали.

Позже в полиции заявили, что террористическая угроза оказалась ложной.

"Проверка Sagrada Familia завершена. Ложная тревога. Ситуация нормализовалась", – сообщили полицейские. В фургоне находились два человека. После проверки они не были задержаны, отметили в полиции.