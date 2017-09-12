В центре Барселоны прошла антитеррористическая операция
Позже в полиции заявили, что террористическая угроза оказалась ложной.
Полиция Каталонии оцепила в Барселоне район, где расположен знаменитый собор Саграда Фамилия, проводится антитеррористическая операция. Об этом говорится в сообщении поличии в Twitter.
"В рамках антитеррористической операции мы проводим проверки вокруг Саграда Фамилия, мы оцепили район", - сообщила полиция.
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#Ampliamos Desalojan la #SagradaFamilia por una furgoneta con un paquete sospechoso https://t.co/kd9HVvXBcO#Barcelonapic.twitter.com/nh6lBp4HQS— MDZ online (@mdzonline) September 12, 2017
Полицейские обследовали подозрительный фургон, припаркованный возле собора. Посетителей собора, а также сотрудников и покупателей окрестных магазинов эвакуировали.
Позже в полиции заявили, что террористическая угроза оказалась ложной.
.@mossos habrían detenido a una persona en el entorno de #SagradaFamilia, #Barcelona@324cathttps://t.co/GlqyjgmJ74https://t.co/w7wdzFNP83— InfoEmergencias (@InfoEmerg) September 12, 2017
"Проверка Sagrada Familia завершена. Ложная тревога. Ситуация нормализовалась", – сообщили полицейские. В фургоне находились два человека. После проверки они не были задержаны, отметили в полиции.