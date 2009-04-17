В Тринидад и Тобаго открывается саммит Америк

Пятый Саммит Америк открывается сегодня в южнокарибском государстве Республика Тринидад и Тобаго.

В работе саммита примут участие главы государств и правительств 34 стран Западного полушария, кроме Кубы, передает РИА «Новости».

Главными темами предстоящей встречи в верхах станут мировой экономический кризис, миграционные вопросы, борьба с незаконным оборотом наркотиков, глобальное изменения климата.

Пикантность нынешнему саммиту придает тот факт, что проект итоговой декларации лидеров 34 стран Западного полушария так и не согласован. Причиной тому стало требование Венесуэлы, Никарагуа, Боливии включить в повестку дня кубинский вопрос. Речь идет о снятии экономической блокады с Кубы со стороны США и восстановление ее членства в Организации американских государств.

Решение об исключении Кубы из ОАГ было принято в январе 1962 года.

Как ожидается, глава боливийского государства Эво МОРАЛЕС на саммите Америк выступит с предложением отменить экономическую блокаду Кубы. Если это предложение не пройдет, то Венесуэла, Никарагуа, Боливия готовы наложить вето на итоговую декларацию.

Накануне саммита Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС поспешил заявить, что его страна будет голосовать против принятия итоговой декларации Саммита Америк.

По мнению У.ЧАВЕСА, нынешняя декларация не учитывает изменений произошедших в мире, и в латиноамериканском регионе, а также мало чем отличается от той, что была принята в Канаде в 2001 году и против которой высказалась Венесуэла.

Как ожидается, на Саммите Америк Президент США Барак ОБАМА предложит странам Латинской Америки начать новый период сотрудничества в сфере энергетики, а также борьбы с экономическим кризисом и преступностью.

Новая администрация США намерена отказаться от старого внешнеполитического курса, когда Белый дом увязывал экономическую помощь с лояльностью своих латиноамериканских партнеров, и строить свои отношения на основе партнерских соглашений свободных от "черствых отношений".