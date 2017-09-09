Количество жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек
20:28, 09 сентября 2017Мир
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Мексиканские спасатели сообщают, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.
Иллюстрация REUTERS
В Мексике в результате самого мощного землетрясения за последние 80 лет погиб по меньшей мере 61 человек, сообщает Reuters.
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Землетрясение магнитудой 8,1 балла у южного побережья Мексики произошло 7 сентября поздно вечером.
Подземные толчки ощутили в Мехико, Гватемале и Сальвадоре, наибольшие разрушения произошли в штате Оахака.
Как сообщал УНИАН, ранее власти Мексики заявляли о более 30 погибших в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.
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