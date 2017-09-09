Количество жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек

В Мексике в результате самого мощного землетрясения за последние 80 лет погиб по меньшей мере 61 человек, сообщает Reuters.

Читайте такжеОтель в Мексике раскололся надвое из-за мощнейшего землетрясения

Землетрясение магнитудой 8,1 балла у южного побережья Мексики произошло 7 сентября поздно вечером.

Подземные толчки ощутили в Мехико, Гватемале и Сальвадоре, наибольшие разрушения произошли в штате Оахака.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Мексики заявляли о более 30 погибших в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.