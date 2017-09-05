В Филадельфии автомобиль въехал в толпу людей

Восемь человек пострадали после того, как женщина въехала на автомобиле в толпу людей на уличной вечеринке в Филадельфии в США. Полиция предъявила ей обвинения в вождении в нетрезвом состоянии, передает агентство АР.

Женщина сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза.

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Пострадавших доставили в больницы, их травмы не представляют угрозы для жизни.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Екатеринбурге УАЗ протаранил кинотеатр, вспыхнул пожар. Водитель получил обширные ожоги и был доставлен в больницу.